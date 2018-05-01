الفليبين تواصل سعيها لحل أزمة العمالة مع الكويت

رحبت الفليبين، اليوم الثلاثاء، بالبادرة التصالحية الأخيرة للكويت في أزمة العمالة المنزلية بين البلدين، وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس رودريجو دوتيرتي، حظرًا دائما على سفر عمال بلاده إلى الكويت.



وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية الأسبوع الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفيليبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.



وكان «دوتيرتي» قد فرض في فبراير حظرًا جزئيًا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فيليبينية عثر على جثتها في ثلاجة.



وأعلن الأحد أن الحظر على سفر العمالة سيكون دائمًا، موضحًا لن تكون هناك عمليات توظيف خصوصًا للعمالة المنزلية.