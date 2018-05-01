القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:52 ص

الفليبين تواصل سعيها لحل أزمة العمالة مع الكويت

الفليبين تواصل سعيها
وكالات
dostor.org/2151764

رحبت الفليبين، اليوم الثلاثاء، بالبادرة التصالحية الأخيرة للكويت في أزمة العمالة المنزلية بين البلدين، وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس رودريجو دوتيرتي، حظرًا دائما على سفر عمال بلاده إلى الكويت.

وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية الأسبوع الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفيليبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

وكان «دوتيرتي» قد فرض في فبراير حظرًا جزئيًا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فيليبينية عثر على جثتها في ثلاجة.

وأعلن الأحد أن الحظر على سفر العمالة سيكون دائمًا، موضحًا لن تكون هناك عمليات توظيف خصوصًا للعمالة المنزلية.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ ساعة

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ يوم

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ يوم

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يومين

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يومين

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

الآن

بـ3 مليون جنيه.. إنتاج فيلم تسجيلى عن خالد صالح فى ذكراه

اليوم.. صرف السلع التموينية لشهر مايو

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

اليوم.. إجازة رسمية بالبنوك المصرية بمناسبة عيد العمال

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

صحيفة بريطانية: محمد صلاح يصنع التاريخ بجائزة رابطة الكتاب الإنجليز

ألبومات الصور

بالصور.. حملات لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. ورشة عمل لتقليل الفاقد من محصول الطماطم بزراعة البحيرة

بالصور.. سمير غانم و«هنيدى» نجوم راديو 9090 فى رمضان

بالصور.. مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية للعاملين

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

صحيفة بريطانية: محمد صلاح يصنع التاريخ بجائزة رابطة الكتاب الإنجليز

كشكول

رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال إزالة الصخور بالحرم الجامعي

رئيس جامعة المنوفية يهنئ عمال مصر بعيدهم

تعيين "هشام عبدالخالق" مدير تنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

"أمهات مصر": استثناء المدارس الخاصة من النظام الجديد يقضي علي العدالة

وزير التعليم: ندرس إيجاد حل لآزمة كثافة "رياض الأطفال" مع وزيرة التضامن

الأمصار

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

ليبيا: الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الإنقسام المؤسساتي

طوكيو تمنح وسام "الشمس المشرقة" لأربع مواطنين روس

الجيش الكيني يحرر 13 شابا من ايدى حركة الشباب الصومالية الأرهابية

اليوم.. عمال العالم يحتفلون بعيدهم

منوعات

قالوا عن الحكمة

«الكرسي الطائر» أحدث وسائل النقل الفرنسية لمشاهدة الآثار

«التنين الأصفر» يهدد حمضيات حوض البحر المتوسط بالإبادة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك