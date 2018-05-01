«البدوي»: الدولة تحتاج مشروعات صناعية قومية ضخمة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إنهم ينتظرون إقرار قانون العمل قريبًا، لأنه سيوفر الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، مطالبًا بإعادة النظر في المدة الخاصة بقانون التأمين الصحي، حيث يرى أن تطبيقه على 15 سنة مدة طويلة جدًا.



وأضاف «البدوي»، في تصريح لـ«الدستور»، أن العمال ينتظرون أيضًا صدور قانون التأمينات الاجتماعية، مطالبًا بضرورة ضم العمالة غير المنتظمة له، وعدم الاكتفاء بشهادة أمان، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الشهادة خطوة إيجابية، ولكن لا بد وأن تكون هناك تأمينات اجتماعية لتلك العمالة مدى الحياة.



وأشار إلى أن الدولة تحتاج مشروعات صناعية قومية ضخمة، مثل الحديد والصلب، ومجمع ألومنيوم جديد، موضحًا أن الأمر لا بد ألا يقتصر على تطوير المصانع والشركات الموجودة فقط، فلا بد من رؤية لإقامة صروح صناعية جديدة، لأنها ستكون قادرة على القضاء على البطالة، أو تقليلها، مؤكدًا أن رجال الأعمال يقتصر دورهم على إنشاء شركات تحتاج لنحو 30 أو 40 عاملا فقط، وهذا بالنسبة لشعب به 100 مليون نسمة يعتبر قليلا جدًا، وبالتالي لا بد من مشروعات صناعية كبرى، لأنها ستقوم بإعادة النهضة الاقتصادية لمصر، حتى تكون قادرة على التصدير وتخفيف العبء على الدولار بشكل كبير.



وأكد «البدوي» أنه يجب الاهتمام أيضا بالتعاونيات، لأن التجارب كلها أثبتت أننا غير قادرين على التحكم في الأسعار داخل الأسواق، فالتعاونيات ستعمل على التوازن في الأسعار، كما أنه لا بد من وجود صياغة جديدة للمشروعات الصغرى، حيث إنه على الرغم من توفير نحو 200 مليار جنيه لها، إلا أنها لم تنجح حتى الآن، فلا بد من دراسة أسباب عدم نجاحها، وأن يتم معالجة الأخطاء الموجودة فيها، وذلك لأنها ستوفر فرص عمل كبيرة.



وطالب «البدوي» برسم خريطة واضحة المعالم لقطاع الأعمال العام، بكيفية التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام وكيفية تطويرها، حيث يرى أن الكلام الذي يسمعونه من رئيس الوزراء عن خطة التطوير غير متناسق مع الكلام الذي قاله لهم وزير قطاع الأعمال العام، حيث إن الوزير لوح كثيرًا أثناء كلامه عن المعاش المبكر، وهو ما نفاه رئيس الوزراء، كما أن شركة النصر للسيارات أكد رئيس الوزراء لهم أن خطة تطويرها تشمل صنع سيارة جديدة، وهو ما نفته تصريحات وزير قطاع الأعمال، فلا بد من وجود خطة واضحة.