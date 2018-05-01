فنزويلا تقدم إغراءات كبيرة لمن يشتري عملتها الإلكترونية

عرضت فنزويلا على الهند، خصومات بنسبة 30% من قيمة النفط الخام، إذا وافقت على استخدام العملة السيبرانية الفنزويلية «El Petro».



وقالت صحيفة «Business Standard» اليومية الهندية: إن ممثلي فنزويلا قدموا الاقتراح خلال زيارتهم للهند في مارس الماضي.



ونقلت الصحيفة عن موهيت كالرا، رئيس البورصة الهندية للعملات الإلكترونية «Coinsecure»، أن ممثلي فنزويلا يجوبون مختلف أنحاء العالم بحثًا عن زبائن لعملتهم السيبرانية، مشيرًا إلى استعدادهم للسماح للبورصة الهندية المذكورة بالمشاركة في مداولات الـ«El Petro»، التي أطلقتها فنزويلا في 20 فبراير.



وحذرت الولايات المتحدة من مخاطر استخدام هذه العملة المشفَّرة؛ بسبب العقوبات المفروضة على كاراكاس.



وفي مارس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض قيود على العمليات مع العملة الفنزويلية الجديدة.