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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:50 ص

«العقاد»: يجب غلق ملف التصالح مع الإخوان نهائيًا

محمد العقاد، عضو
محمد العقاد، عضو مجلس النواب،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2151759

علق محمد العقاد، عضو مجلس النواب، على مبادرة كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى السابق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان للمصالحة مع جماعة الإخوان، قائلا:" لا تصالح مع هذه الجماعة الإرهابية التى لها تاريخ مليء بالدم، ومن لم يمارس أعمال عنف ينتظر الفرصة المناسبة لكى يقوم بهذا الدور ضد مصلحة الدولة المصرية.

وأشار العقاد، إلى أن هذه الجماعة منذ نشأتها وهم يمارسون دور تحريضى ضد الدولة المصرية، ودائمًا ما يبحثون عن مكاسب شخصية لهم، وحتى لو كان ذلك على حساب الوطن، ولهذا فدعوات التصالح التى يطلقها البعض هذه الأيام ليست هى الفرصة الأولى لهم، ولكنهم سبق وأن حصلوا على العديد من هذه الفرص للاندماج فى الحياة بشكل أفضل، ولكن نواياهم الخبيثة كشفتهم وأظهرت معدنهم الخبيث.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التصالح مع جماعة الإخوان أمر بيد الشعب، كما سبق وأن أشارت القيادة السياسية لهذا الأمر والشارع المصرى لا يريد أن تندمج هذه الجماعة الإرهابية التى مارست أعمال العنف والتخريب والدمار ضد الوطن فى الحياة السياسية مرة أخرى، وبالتالى فان هذه الدعوات تعد تعدى على حق الشعب المصرى، ولابد من عدم الحديث عن هذا الأمر نهائيًا.

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