نائب يطالب بصرف علاوة غلاء «200 جنيه» للعاملين فى الدولة

تقدم النائب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، بمحافظة بنى سويف، بمقترح بشأن صرف علاوة غلاء للعاملين فى الدولة سواء المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية أو المطبق بشأنهم قوانين أخرى، ويشمل الاقتراح جميع العاملين فى الدولة سواء المؤقتون أو المعينون.



وأوضح عبدالجواد، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن العلاوة يتم صرفها لكل العاملين سالفى الذكر بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 200 جنيه، على أن يجرى صرفها لمدة 3 شهور بحد أقصى، مشيرًا إلى أن العلاوة الهدف منها مساندة العاملين فى الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لا شك فى أنها كانت النواة الأساسية للدفع بالاقتصاد المصرى للأمام، ولكن على الجانب الآخر يوجد شريحة من المجتمع المصرى تأثرت بهذه القرارات، ولهذا على الدولة أن تقف بجانبهم كما كان لهم دور بارز فى مساندة الدولة فى اتخاذ هذه القرارات.