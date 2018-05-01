القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
مصر
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:49 ص

«سعفان» يوجه المفتشين بمتابعة تنفيذ إجازة العاملين بالشركات

محمد سعفان
محمد سعفان
أ ش أ
dostor.org/2151757

وجهت وزارة القوي العاملة، مديرياتها في المحافظات بقيام المفتشين بمتابعة تنفيذ أجازة عيد العمال بالمنشآت والشركات.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنه 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وتقدم الوزير، بهذه المناسبة، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات، ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

موضوعات متعلقة

«القوى العاملة» تتابع تنفيذ إجازة تحرير سيناء يوم 25 أبريل

القوى العاملة: «أول مايو إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص»

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ يوم

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ يومين

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ 4 أيام

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ 5 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ 5 أيام

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

الآن

سول تطلب من «جوتيريس» التأكد من إغلاق موقع تجارب نووية في الشمال

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

بـ3 مليون جنيه.. إنتاج فيلم تسجيلى عن خالد صالح فى ذكراه

اليوم.. صرف السلع التموينية لشهر مايو

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

«التموين»: لن يتم استخراج بطاقة لمن يزيد دخله على 1500 جنيه

ألبومات الصور

بالصور.. حملات لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. ورشة عمل لتقليل الفاقد من محصول الطماطم بزراعة البحيرة

بالصور.. سمير غانم و«هنيدى» نجوم راديو 9090 فى رمضان

بالصور.. مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية للعاملين

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

«التموين»: لن يتم استخراج بطاقة لمن يزيد دخله على 1500 جنيه

كشكول

"حجازي" يكشف أماكن اللجان الخاصة لطلاب الثانوية العامة

رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال إزالة الصخور بالحرم الجامعي

رئيس جامعة المنوفية يهنئ عمال مصر بعيدهم

تعيين "هشام عبدالخالق" مدير تنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

"أمهات مصر": استثناء المدارس الخاصة من النظام الجديد يقضي علي العدالة

الأمصار

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

ليبيا: الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الإنقسام المؤسساتي

طوكيو تمنح وسام "الشمس المشرقة" لأربع مواطنين روس

الجيش الكيني يحرر 13 شابا من ايدى حركة الشباب الصومالية الأرهابية

اليوم.. عمال العالم يحتفلون بعيدهم

منوعات

قالوا عن الحكمة

«الكرسي الطائر» أحدث وسائل النقل الفرنسية لمشاهدة الآثار

«التنين الأصفر» يهدد حمضيات حوض البحر المتوسط بالإبادة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك