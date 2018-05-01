«سعفان» يوجه المفتشين بمتابعة تنفيذ إجازة العاملين بالشركات

وجهت وزارة القوي العاملة، مديرياتها في المحافظات بقيام المفتشين بمتابعة تنفيذ أجازة عيد العمال بالمنشآت والشركات.



وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنه 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.



وتقدم الوزير، بهذه المناسبة، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات، ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.