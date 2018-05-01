«أوراسكوم» للاتصالات تتصدر الأنشطة بالبورصة بـ1.3 مليار جنيه

تصدرت شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" قائمة الشركات الأنشط بالبورصة المصرية، من حيث كمية التداول خلال شهر أبريل الماضي، بنحو 1.55 مليار ورقة مالة بقيمة 1.3 مليار جنيه، تلاها مجموعة "عامر القابضة عامرر جروب" بـ1.52 بقيمة 606 مليون جنيه.



وجاء في الترتيب الثالث شركة "القلعة للاستشارات المالية" بحجم 869.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم شركة "بورتو القابضة" بـ760.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 293.3 مليون جنيه، وأخيرًا شركة "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم 573.3 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.3 مليار جنيه.



يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت قيم التداول خلال تعاملات الشهر الماضي بنحو 6.6 مليار جنيه، لتصل إلى 40.9 مليار جنيه مقارنة بـ47.5 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس السابق له.



