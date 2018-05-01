وصول 42 مختطفًا إلى جنوب حلب

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الثلاثاء بوصول 42 مختطفا من بلدة اشتبرق وعدد من الحالات الإنسانية الحرجة من كفريا والفوعة بإدلب إلى ممر العيس جنوب حلب؛ في إطار اتفاق تحرير المحاصرين وإخراج إرهابيي مخيم اليرموك.



ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية لمصادر مطلعة قولها: " إن عددا من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري وصلت إلى ممر العيس جنوب حلب تقل حالات إنسانية حرجة من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج إرهابيي مخيم اليرموك وتحرير مختطفي اشتبرق والمحاصرين في البلدتين، مشيرة إلى أن 42 شخصا من مختطفي بلدة اشتبرق وصلوا إلى ممر العيس في إطار تنفيذ الاتفاق ذاته.



يذكر أن 20 حافلة دخلت بلدتي كفريا والفوعة لإجلاء الدفعة الأولى من السكان المحاصرين هناك وعددهم نحو 1200 شخص من أصل قرابة 5 آلاف، بالتوازي مع دخول نحو 15 حافلة إلى مخيم اليرموك وبلدة يلدا جنوبي دمشق لإخراج المسلحين منهما، وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية ومسلحي مخيم اليرموك.



ورفض سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرين الخروج على دفعات، تحسبا لأي تصرفات من قبل المسلحين، واشترطوا الخروج جماعيا.