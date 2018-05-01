تايوان: الصين عرضت 3 مليارات دولار لاستمالة الدومنيكان

قال مسؤول تايواني اليوم الثلاثاء، إن الصين عرضت على جمهورية الدومنيكان حزمة استثمارات وقروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإقناعها بقطع العلاقات مع تايوان وذلك بعد أن أعلنت الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي تحويل ولائها إلى الصين في صفعة دبلوماسية لتايبه.



وفى المقابل، نفت الصين وجود أي شروط اقتصادية مسبقة.



يشار إلى أن تايوان الآن علاقات رسمية مع 19 دولة فقط معظمها دول فقيرة في أمريكا الوسطى ومنطقة المحيط الهادي مثل بيليز وناورو.



وتقول الصين إن تايوان إقليم منشق ليس له الحق في إقامة علاقات مع دول.



وتحاول كل من الصين وتايوان اقتناص حلفاء الأخرى وكثيرا ما يحدث ذلك عن طريق عرض برامج مساعدات سخية على الدول النامية لكن تايوان تواجه صعوبة لمنافسة الصين القوية على نحو متزايد.



وأنهت بنما العام الماضي علاقاتها القائمة منذ فترة طويلة مع تايوان في انتصار دبلوماسي كبير لبكين.



وقد يكون الهدف التالي هو الفاتيكان إذ اقترب هو وبكين من التوصل إلى اتفاق على تعيين أساقفة في الصين.