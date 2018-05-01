«هيرميس» تتصدر قائمة شركات الوساطة المالية بـ 7.3 مليار جنيه

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة تداول المستثمرين العرب خلال تعاملات الـ4 شهور الأولى من 2018، بقيمة تداول بلغت 7.3 مليار جنيه.



واقتصنت الشركة بذلك 19.45%، من إجمالى قيم التداول موزعة على 1.7 مليار سهم من خلال 46 ألف صفقة منفذة.



جاء في الترتيب الثاني المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، لتحقق قيم تداول بلغت 6 مليار جنيه بحجم تداول 557 مليون سهم من خلال 28 الف عملية، ثم التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول قدرها 4.4 مليار جنيه وبحجم تداول 259 مليون سهم، ثم فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، وبحجم تداول 1.1 مليار سهم، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 428.2 مليون سهم.



