«المصيحلي» يجتمع مع منتجي الشاي الكينيين الأسبوع المقبل

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه سيجتمع مع وفد من كينيا الأسبوع المقبل، لتوفير الشاي بأسعار مخفضة.



وقال إننا نسعى حاليا لإقناع منتجي الشاي الكينيين أن يستثمروا في مصر في إقليم قناة السويس بإنشاء مصنع تعبئة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي حتى يتم تقليل الأسعار بنسبة 30%.



كان الوزير عقد اجتماعا مع وفد هندي بمشاركة غرفة التجارة الهندية، بطلب من المصيلحي، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاقد مع الجانب الهندي على استيراد شحنة شاي قريبا.