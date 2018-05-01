واشنطن تمدد إعفاء الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك من الجمارك

أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسألة اتخاذ قرار بشأن فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، مع العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين لتجنب مناوشات تجارية في الوقت الحالي.



ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - عن بيان أصدره البيت الأبيض اليوم الثلاثاء - أن ترامب قرر تمديد فترة الإعفاءات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك حتى أول يونيو المقبل، بينما توصل لاتفاق مبدئي مع الأرجنتين وأستراليا والبرازيل.



ومن المقرر أن تستمر المفاوضات خلال الشهر المقبل، مع التكتل الأوروبي الذي يضم 28 عضوًا بالإضافة إلى كندا والمكسيك.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض تعريفة قدرها 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألمنيوم في مارس الماضي، لكنه منح كندا والمكسيك والبرازيل والاتحاد الأوروبي وأستراليا والأرجنتين إعفاء مؤقتًا كان من المقرر أن ينتهي اليوم الثلاثاء.