باحث روسي يكشف سر جديد عن بناء الأهرامات المصرية

يستعد الباحث الروسي في علوم الآثار فلاديمير أوجليتشن، للكشف عن فرضية جديدة تفسر سر وكيفية بناء الأهرامات المصرية، وذلك خلال ندوة مخصصة له في القاهرة.



وقال أوجليتشن في بحثه حول بناء الأهرامات: "بدأ بحثي حول الأهرامات عندما أهداني أحد الأصدقاء كتابا بعنوان "الفراعنة ينامون تحت الصخور"، وقرأت فيه نظرية هيرودوت المعروفة عن بناء الأهرامات، حيث يقول المؤرخ العظيم إن هرم خوفو قام ببنائه مئة ألف من عمال المحاجر على مدار عشرين عاما".



وأضاف أن عدم اكتشاف سر بناء الأهرامات حتى الآن، قد يعود إلى أن من تناول هذا الأمر ودراسته، هم المؤرخون وعلماء الآثار والصحفيون والكتاب والسياسيون، غير المتخصصين في علم البناء والعمار.



وسيكشف الباحث الروسي عن فرضيته الجديدة في مؤتمر يعقده الخميس المقبل الموافق للـ3 من مايو 2018، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في القاهرة حسبما افاد موقع " روسيا اليوم".