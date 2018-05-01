القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
الأبراج اليوم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:29 ص

حظك اليوم.. برج السرطان: التوفيق حليفك

برج السرطان
برج السرطان
dostor.org/2151616

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يتعلق ببرج السرطان قالت:

مهنيًا:
تزعجك برودة بعض الزملاء في التصرّفات وتضطر إلى أن تغيب قسرًا عن العمل كي يرتاح قليلًا وتبتعد عن الأجواء المزعجة.

عاطفيًا:
تضع سقفًا واضحًا لطبيعة العلاقة بالشريك، ويكون التوفيق حليفك في إيجاد الطريقة المناسبة لإبقاء العلاقة على خير ما يرام.

صحيًا:
الفيتامينات ضرورية للجسم فضلًا عن الحديد والبوتاسيوم وغيرها، إذا كان جسمك يعاني نقصًا في أحدها استشر طبيبك فورًا.

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