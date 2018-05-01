حظك اليوم.. برج السرطان: التوفيق حليفك

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يتعلق ببرج السرطان قالت:



مهنيًا:

تزعجك برودة بعض الزملاء في التصرّفات وتضطر إلى أن تغيب قسرًا عن العمل كي يرتاح قليلًا وتبتعد عن الأجواء المزعجة.



عاطفيًا:

تضع سقفًا واضحًا لطبيعة العلاقة بالشريك، ويكون التوفيق حليفك في إيجاد الطريقة المناسبة لإبقاء العلاقة على خير ما يرام.



صحيًا:

الفيتامينات ضرورية للجسم فضلًا عن الحديد والبوتاسيوم وغيرها، إذا كان جسمك يعاني نقصًا في أحدها استشر طبيبك فورًا.

