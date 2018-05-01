«بي.بي» وأسعار النفط يرفعان الأسهم البريطانية بالتعاملات الصباحية

ارتفع المؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني اليوم الثلاثاء في التعاملات المبكرة بفضل صعود أسهم الطاقة بقيادة "بي.بي"، التي تلقت الدعم من نتائج أعمال قوية للربع الأول من العام في الوقت الذي أغلقت فيه معظم بورصات أوروبا بمناسبة يوم العمال.



وارتفع المؤشر الرئيسي البريطاني 0.18% إلى 7523.35 نقطة مع مساهمة بي.بي بالقدرالأكبر من النقاط مع صعود سهم الشركة 1.5% بعد أن حققت قفزة بنسبة 71% في أرباح الربع الأول.



وأبقت المخاوف بشأن احتمال انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني على أسعار النفط مرتفعة، لكن معنويات المستثمرين استفادت بصفة عامة من قراره بإرجاء فرض رسوم على واردات الصلب والأولومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك.



وحققت مجموعة جست إيت لتوصيل الطعام البريطانية أكبر زيادة على المؤشر ليرتفع سهم الشركة 4.7%، بعد إعلانها عن إيرادات الربع الأول من العام.