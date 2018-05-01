القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:27 ص

«طوارئ» بموانئ البحرالأحمر تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البحرالاحمر-علي عواد
dostor.org/2151612

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعدادات بموانئ البحر الأحمر، وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسى بالهيئة، والمراكز الفرعية بالموانئ التابعة لمتابعة الخريطة المناخية والجومائية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والإبلاغ الفورى عن أى أحداث طارئة لمركز إدارة الأزمات بوزارة النقل، وذلك لسرعة حشد الجهود والتنسيق مع الوزارات المختلفة والمحافظات المعنية للمعاونة فى إدارة الأزمة وتقليل المخاطر الناجمة عنها.

وأكد، على انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر، واستمرار أعمال الشحن والتفريغ، وكافة الأنشطة البحرية بالموانئ.

في السياق ذاته، أصدر اللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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