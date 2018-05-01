مصر ضمن وجهة الأثرياء في عطلات صيف 2018

جاءت مصر ضمن قائمة أكثر عشرة مقاصد سياحية في العالم للأثرياء في تمضية عطلاتهم في صيف 2018 والتي تضم البلدان التي تشهد أكبر نسبة نمو في الحجوزات على مدار العام وتحظى بأهمية من جانب أغنياء العالم.



واختيرت اليونان، كما ذكر موقع "جريك سيتي تايمز" اليوناني، باعتبارها الوجهة رقم واحد بالنسبة لأصحاب العطلات من الأثرياء في العالم في صيف 2018، كما تضم القائمة المغرب وبولندا وجمهورية الدومينيكان ونيوزيلندا.



وجاء في مسح لشبكة السفر العالمية الفاخرة "فيرتوزو" أن اليونان هي الوجهة الأسرع نموا لعام 2018 والبلد الأكثر طلبا في العالم من جانب السياح الموسرين.



وتضم شبكة فيرتوزو أفضل وكالات السفر الفاخرة حول العالم حيث تمتلك نحو 17 ألفا من مستشاري السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم يمثلون الفنادق الفاخرة والسفن السياحية وشركات السياحة وخطوط الطيران.