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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:22 ص

وزير الإسكان يُعلن شروط الإعفاء من غرامات التأخير

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان،
dostor.org/2151602

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، عن وضع شرط لإعفاء المواطنين المخصص لهم وحدات وأراضى من سداد غرامات التأخير.

يشمل القرار المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض سكنية أقل من 8400 م2، مساحات صغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والساري تخصيصها فقط (فيما عدا الصادر بشأنها قرار إلغاء تخصيص).

وقال مدبولى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، يتم الإعفاء من غرامات التأخير طبقًا لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات، على أن يسرى الإعفاء لمدة شهرين، بداية من 6 مايو المقبل.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة المحددة للإعفاء من سداد غرامات التأخير، وفى حالة وجود نزاع قضائى على الغرامات لا يجوز السداد إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجهاز أو الهيئة من قبل العملاء.

وأوضح المهندس طارق السباعى أن الإعفاء من سداد الغرامات هو أحد التيسيرات التى تطرحها الهيئة، وعلى المتعاملين الالتزام بالمدة المحددة، للاستفادة من هذه التيسيرات، حيث لن يتم مد هذه المدة.

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