«أوباما» يزور البرتغال يوليو القادم

يتوجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى مدينة بورتو بالبرتغال خلال شهر يوليو القادم، للمشاركة في مؤتمر بشأن قضية التغير المناخي التي كانت واحدة من اهتماماته الرئيسية عندما كان في منصبه.



وقالت صحيفة "إكسبريسو" الاسبوعية البرتغالية التي نشرت النبأ، وفقا لما ذكره موقع "ذا بورتوجال نيوز" الإخباري، إن الحدث سيعقد في قاعة "كوليسيو دو بورتو" يوم السادس من يوليو، وسيلقي أوباما كلمة في المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة القيادة المتقدمة وهي منظمة أهلية بأمريكا الشمالية المرتبطة بالحزب الديمقراطي.

