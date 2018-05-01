الدومينيكان تقوي علاقتها بالصين وتقطعها مع تايوان

وقعت الصين وجمهورية الدومينيكان اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا في العاصمة الصينية بكين بشأن تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ووقع وزير خارجية الدومنيكان ميجيل فارجاس ونظيره الصيني وانج يي على الاتفاق.



ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية نص البيان قوله:"إن حكومة جمهورية الدومينيكان تعترف بوجود صين واحدة في العالم وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين".



وأضاف البيان "ومن ثم، فإن حكومة جمهورية الدومينيكان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان بدءا من اليوم".



وتعتبر الصين تايوان جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي مقاطعة متمردة ولا يزال عدد قليل من الدول يعترف باستقلالها عن الصين.

يذكر أن جمهورية الدومنيكان هي الحليف الثالث الذي تفقده تايوان منذ أن تولت الرئيسة تساي إنج-ون من الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال منصبها في مايو 2016.