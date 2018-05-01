الولايات المتحدة تُزيل علم روسيا من مبنى القنصلية في «سياتل»

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية أزالت العلم الروسي من مبنى القنصلية في سياتل، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.



وقالت السفارة، في بيان بثته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: «تحت جنح الظلام، أزالت السلطات الأمريكية العلم الروسي من مبنى مقر القنصلية العامة في سياتل، وإن هذه الإجراءات غير قانونية ولا يمكن اعتبارها إلا كإساءة لرموز الدولة الروسية ومثال آخر على الانتهاك الجسيم من قبل واشنطن الرسمية لمعايير القانون الدولي».



وكانت السلطات الأمريكية قد أزالت - في وقت سابق - الأعلام الروسية من فوق المباني الروسية التي استولت عليها في سان فرانسيسكو وواشنطن.



وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تأزمًا، حيث أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن ردًا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى روسيا، الذي جاء بدوره ردًا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.