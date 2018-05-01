«مدبولي»: 1.3 مليار جنيه تكلفة مشروع «رافد أبو الروس» بالساحل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، التابع للوزارة، يتولى تنفيذ العديد من المشروعات، لخدمة أهالى محافظة كفر الشيخ.



وأوضح، أن المشروع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز المركزى للتعمير، ومنها: مشروع استكمال المرحلة الثانية لعملية تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس، ويشمل تنفيذ الأعمال التالية (تكريك أحواض الترسيب - تطهير وتعميق البوغاز - حماية جوانب البوغاز - إنشاء القنوات الشعاعية - نقل ناتج التطهير)، بتكلفة 155 مليون جنيه.



ومن المقرر الانتهاء منه فى شهر ديسمبر 2018، ويهدف المشروع إلى تنمية بحيرة البرلس، وزيادة الناتج من الأسماك بها، وخلق بيئة صالحة لتكاثر أنواع مختلفة من الأسماك، وإتاحة مساحات كبيرة للصيد الحر، وتوفير فرص العمل لأهالى المحافظة.



وأضاف، أنه جاري تنفيذ مشروع رافد أبو الروس مطوبس فوة، بطول حوالى 32 كم، وعرض 16 م، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه فى شهر يونيو 2019، ويهدف المشروع إلى نقل الحركة المرورية مباشرة بين الطريق الدولى الساحلى ومحافظتى كفر الشيخ والبحيرة والمنطقة الصناعية الجديدة بمركز مطوبس، وخدمة المناطق المستصلحة الجديدة والمزارع السمكية.