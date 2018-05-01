القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:16 ص

مسيرة عمالية في الفلبين للمطالبة بإنهاء العقود قصيرة الأجل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2151592

شارك آلاف العمال والنشطاء في مسيرة بالفلبين بمناسبة عيد العمال، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على ما وصفوه بعدم التزام الرئيس رودريجو دوتيرتي، بالوفاء بوعده الانتخابي بالقضاء على عقود التوظيف قصيرة الأجل.

ولم ترد تقارير بوقوع عنف إلا أنه تم إغلاق مجمع قصر الرئاسة ومُنع الصحفيون في بادئ الأمر من الدخول في حين حرق محتجون دمية على هيئة دوتيرتي مكتوب عليها «لايار كينج» أو «الملك الكذاب» على بعد بضع مئات من الأمتار.

ومما ساعد «دوتيرتي» على الفوز بالرئاسة بفارق كبير في مايو عام 2016، تعهده بالتحرك في مواجهة أصحاب العمل الذين يوظفون عمالة لفترة قصيرة دون توفير ضمانات اجتماعية مناسبة لهم.

وبعد فترة قصيرة من توليه السلطة حذر «دوتيرتي» من أن أي شركة لا توقف التعاقد مع عاملين لفترات قصيرة ستكون معرضة للإغلاق.

ولكن النقابات العمالية تقول إن الأمر استمر خاصة في المراكز التجارية ومطاعم الوجبات السريعة.

وقال ريناتو ريس، زعيم حركة بايان «الأمة» اليسارية إن «دوتيرتي» نجح في تحقيق ما فشل فيه رؤساء آخرون خلال 30 عامًا، توحيد الجماعات العمالية المتفرقة.

وأضاف في بيان: «الوحدة التاريخية للطبقة العاملة هي نتاج مباشر لفشل النظام في وضع حد لمشكلة العقود، التي كانت من الوعودالانتخابية الكبرى لحملة الرئيس».

ومضى قائلًا: «ظلت السلطة التنفيذية تراوخ لعامين إلى أن أحالت الأمر للكونجرس في اللحظات الأخيرة».

وانتشر نحو ثمانية آلاف من رجال الشرطة والجنود لمراقبة المسيرة التي قالت الشرطة إن ما يصل إلى عشرة آلاف من العمال والنشطاء شاركوا فيها رافعين الأعلام واللافتات.

وفي سيبو بوسط البلاد، طلب «دوتيرتي» من الكونجرس تمرير قانون من شأنه تعديل قانون العمل، الذي عفا عليه الدهر، حتى يكون مناسبًا لواقعنا.

وقال «دوتيرتي» ما زلت ملتزمًا بالقضاء على «إندو» وعقود العمل غير القانونية، وإندو تعبير يشير إلى «إنهاء عقد» العاملين ذوي الأجور البسيطة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ يوم

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يوم

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يومين

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

منذ يومين

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب

منذ يومين

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي

الآن

«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة اليوم.. والقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب اليوم.. وعيار «21» يُسجل 648 جنيهًا

«الكيلانى».. قصة متحدى إعاقة قطع مسافة 100 كيلو مشى بـ«الطرف الصناعى»

«التخطيط»: 2.4 مليار لتحسين الخدمات الصحية بمحافظات إقليم القاهرة

الأكثر قراءة

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

ألبومات الصور

بالصور.. مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية للعاملين

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

الأهلي والأسيوطي.. لقاء الخروج من الكأس (ألبوم صور)

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالسيد البدوي

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

كشكول

"الأعلى للجامعات": في طريقنا لتعميم تجربة التصحيح الإلكتروني

انفوجراف: تعرف علي رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

رئيس جامعة سوهاج: غرف عمل لتيسير أعمال كنترول الامتحانات

٥ مايو.. جامعة عين شمس تتسلم رسميا شهادة QS العالمية

إنشاء أول مستودع لبيانات الخريجين بجامعة بنها

الأمصار

أبرز ما جاء في الصحف الأردنية الثلاثاء

أبرز ما جاء في الصحف الفلسطينية اليوم الثلاثاء

الإحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة من أبناء رام الله والبيرة

أبرز ما تناولته الصحف السودانية..الثلاثاء

مقتل شرطي وإصابة أخر بإنفجار عبوة ناسفة بـ "ديالى"

منوعات

قالوا عن الحكمة

«الكرسي الطائر» أحدث وسائل النقل الفرنسية لمشاهدة الآثار

«التنين الأصفر» يهدد حمضيات حوض البحر المتوسط بالإبادة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك