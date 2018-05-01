زعيم المعارضة الأرمينية يتهم السلطات بتعطيل انتخابات «الوزراء»

اتهم زعيم المعارضة الأرمينية والمرشح لرئاسة الوزراء في أرمينيا نيكول باشينيان، الحزب الجمهوري الحاكم بالتخطيط لتعطيل انتخابات رئاسة الوزراء.



وقال «باشينيان»، في تسجيل له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «إنه اكتشف خلال اجتماع عقده رئيس وزراء أرمينيا السابق سيرج ساركسيان الليلة الماضية أن الحزب الجمهوري في أرمينيا قرر تعطيل التصويت»، مضيفًا «أدعو الجميع للاجتماع في مسيرة في الصباح».



وأوضح «باشينيان» أن الحزب الجمهوري يخطط لترشيح أحد أعضائه لمنصب رئيس الوزراء في غضون سبع أيام.



