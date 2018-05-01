محافظ الإسكندرية يوقع اتفاقية توأمة مع عمدة بافوس القبرصية

وقع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مع عمدة مدينة بافوس القبرصية اتفاقية توأمة مع المدينة، بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل ورئيس الغرف التجارية اليونانية والقبرصية ضوء تعزيز سبل التعاون بين مصر وقبرص.



جاء ذلك على هامش أسبوع الجاليات "العودة للجذور".



وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش فعاليات الأسبوع، إن أعضاء الغرف التجارية سيسعون جاهدين إلى إنجاح هذا الحدث ليظهر قدرة مصر على تحقيق الطموحات الهادفة لدعم الاقتصاد، حيث أنه بكل تأكيد سيسهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية والملاحية بين الثلاث دول بما يعود بالخير والنفع على شعوبها، مشيرًا إلى أن قبرص واليونان بوابة هامة للتجارة البينية الأورومتوسطية والأوروبية عمومًا.