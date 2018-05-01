«البدانة».. المشكلة الصحية الأولى فى الدول الصناعية المتقدمة

أكدت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير نشرته مؤخرا، أن البدانة أصبحت المشكلة الصحية الأولى فى الدول الصناعية المتقدمة الكبرى بعد أن أصبحت تصيب شخصا من بين كل ثلاثة أشخاص فى معظم الدول الصناعية.



ويشكل الصغار والبالغون ما يقرب من70% من الأمريكيين الذين يعانون من زيادة فى الوزن، فى مقابل 30% من البالغين فى أوروبا، و24 % في فرنسا.



وأوضح التقرير أن العوامل الوراثية غير مسؤولة سوى عن ربع حالات البدانة، بينما يسهم الاستهلاك المتزايد للسعرات الحرارية والأغذية الغنية بالدهون والسكريات بالإضافة إلى نمط الحياة غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة في زيادة نسبة انتشار البدانة.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها من أن البدانة تضر بصحة الكثيرين وتؤدى إلى اضطرابات في التنفس، وضغط الدم المرتفع، وأمراض القلب والسكر من النمط الثاني، بالإضافة إلى المشاكل الروماتيزمية وبعض أمراض السرطان وارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم، وانقطاع التنفس أثناء النوم والعقم، وارتجاع المريء.