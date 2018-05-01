القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. أجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
منوعات
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 09:03 ص

«البدانة».. المشكلة الصحية الأولى فى الدول الصناعية المتقدمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2151504

أكدت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير نشرته مؤخرا، أن البدانة أصبحت المشكلة الصحية الأولى فى الدول الصناعية المتقدمة الكبرى بعد أن أصبحت تصيب شخصا من بين كل ثلاثة أشخاص فى معظم الدول الصناعية.

ويشكل الصغار والبالغون ما يقرب من70% من الأمريكيين الذين يعانون من زيادة فى الوزن، فى مقابل 30% من البالغين فى أوروبا، و24 % في فرنسا.

وأوضح التقرير أن العوامل الوراثية غير مسؤولة سوى عن ربع حالات البدانة، بينما يسهم الاستهلاك المتزايد للسعرات الحرارية والأغذية الغنية بالدهون والسكريات بالإضافة إلى نمط الحياة غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة في زيادة نسبة انتشار البدانة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها من أن البدانة تضر بصحة الكثيرين وتؤدى إلى اضطرابات في التنفس، وضغط الدم المرتفع، وأمراض القلب والسكر من النمط الثاني، بالإضافة إلى المشاكل الروماتيزمية وبعض أمراض السرطان وارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم، وانقطاع التنفس أثناء النوم والعقم، وارتجاع المريء.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

منذ أقل من شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ شهر

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ شهر

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ 3 شهر

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

الآن

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التخطيط»: تدعيم شبكات الكهرباء بالقاهرة بـ87.4 مليون جنيه

10 نصائح لقائدى السيارات أثناء العاصفة الترابية

مريض نفسى يُهاجم أمينى شرطة بـ«سكين» فى الجمالية

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

الأهلي والأسيوطي.. لقاء الخروج من الكأس (ألبوم صور)

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالسيد البدوي

المصريون في انتظار العاصفة (ألبوم صور)

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

كشكول

منصور حسن : إعلان الطوارئ بالمستشفى الجامعي في بني سويف لسوء الأحوال الجوية

عامر يجري زيارة تفقدية لدراسات بنات الأزهر بكفر الشيخ

شوقي يكشف سبب تأخر صدور قانون التعليم الجديد

شوقي: التعليم تبحث رفع رواتب المعلمين في أكثر من جهة

القاضي يكرم طلاب نوعية بنها المتميزين فنياً

الأمصار

البرلمان الجزائري يقر رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا للبلاد

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

مسلحون يجبرون شرطة بيرو على إعادة توزيع معتقليها

حدث في مثل هذا اليوم

لاعبة كرة المضرب البيلاروسية تعود إلى الملاعب بعد معركة «الحضانة»

منوعات

«البدانة».. المشكلة الصحية الأولى فى الدول الصناعية المتقدمة

طبيب يكشف كيفية علاج جلطات المخ لتفادى مضاعفاتها

توم هانكس ينشر صورة من زفافه قبل 30 عامًا.. وأخرى اليوم

ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك