رونالدو يحذر لاعبي ريال مدريد من ردة فعل بايرن ميونخ

وجه الظاهرة رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، تحذيرا للاعبي الفريق الملكي، قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال رونالدو، في تصريحات نقلها موقع "سبوكس" الألماني: "بايرن ميونخ فريق رائع، وريال مدريد لم يحسم تأهله رغم الانتصار في الذهاب".



وأضاف: "المباراة ستكون صعبة للغاية على ريال مدريد، لأن بايرن يملك لاعبين مميزين لديهم القدرة على إلحاق الضرر بالملكي، المواجهات بين ريال مدريد وبايرن ميونخ دائما ما تكون خاصة جدا، ولذلك فهذه المواجهة مهمة".



يذكر أن ريال مدريد كان قد حسم مواجهة الذهاب بالفوز2-1 على ملعب اليانز ارينا معقل بايرن ميونخ.