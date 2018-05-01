القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 08:38 ص

قرية البضائع تتسلم 390 كيلو من ذهب منجم السكرى

قرية البضائع تتسلم
dostor.org/2151490

تسلمت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى اليوم 390 كيلوجرامًا من خام الذهب المستخرج من منجم السكرى قادمة من مرسى علم تمهيدا لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها هناك.

وقالت مصادر بالقرية، إن الشحنة وصلت على طائرة خاصة تابعة لشركة " ألكان إير" من مرسى علم داخل ٢٤ طردا، وتم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لإحدى شركات الحراسة، ووضعها قرب أحد منافذ الشحن وسط حراسة أمنية مشددة، لحين إنهاء إجراءات الشحن - خلال ساعات - إلي كندا لتنقيتها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

يذكر أنه وفقا للإجراءات القانونية لا يسمح بشحن خام الذهب لتنقيته بالخارج إلا بعد الحصول علي موافقة كل من مصلحة الموازين وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول.

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