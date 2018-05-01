«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة اليوم.. والقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل حارا على السواحل الشمالية الشرقية، معتدلا على السواحل الغربية نهارا مائل لطيف ليلا.



وأضاف الخبراء أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، تصل إلى حد السيول هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد تمتد إلى القاهرة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 20 29

بلطيم 20 30

مطروح 18 26

السلوم 17 25

سيوة 23 34

بورسعيد 21 32

دمياط 20 30

العريش 19 36

رفح 18 34

الإسماعيلية 18 37

السويس 19 37

رأس سدر 20 33

نخل 14 34

نويبع 21 33

طابا 20 33

كاترين 15 25

الطور 22 33

شرم الشيخ 24 34

الغردقة 22 34

مرسى علم 24 33

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 22 38

قنا 22 38

الأقصر 22 39

أسوان 23 39

أبوسمبل 22 39

الوادي الجديد 20 39

شلاتين 22 38

أبورماد 22 36

رأس حدربة 23 35

حلايب 24 35