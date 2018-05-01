القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. أجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
حوادث
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:48 ص

السيطرة على حريق نشب بجوار سور جامعة الأزهر فى أسيوط

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2151484

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء، من السيطرة على حريق شب فى منطقة الرحاب بجوار سور جامعة الأزهر فرع أسيوط، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من منطقة الأزهر، بنشوب حريق بمنطقة الرحاب، وانتقاله بين الأشجار والنخيل بجوار سور جامعة الأزهر فرع أسيوط بميدان أسماء الله الحسنى.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة وسيارات المطافئ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع ضحايا بشرية، تم تحرير اللازم بالواقعة، وجار حصر الخسائر والتحرى حول أسباب الحريق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص

منذ حوالي 18 ساعة

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب

منذ حوالي 19 ساعة

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف

منذ يومين

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات

منذ يومين

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»

منذ يومين

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)

الآن

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التخطيط»: تدعيم شبكات الكهرباء بالقاهرة بـ87.4 مليون جنيه

10 نصائح لقائدى السيارات أثناء العاصفة الترابية

مريض نفسى يُهاجم أمينى شرطة بـ«سكين» فى الجمالية

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

الأهلي والأسيوطي.. لقاء الخروج من الكأس (ألبوم صور)

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالسيد البدوي

المصريون في انتظار العاصفة (ألبوم صور)

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

كشكول

منصور حسن : إعلان الطوارئ بالمستشفى الجامعي في بني سويف لسوء الأحوال الجوية

عامر يجري زيارة تفقدية لدراسات بنات الأزهر بكفر الشيخ

شوقي يكشف سبب تأخر صدور قانون التعليم الجديد

شوقي: التعليم تبحث رفع رواتب المعلمين في أكثر من جهة

القاضي يكرم طلاب نوعية بنها المتميزين فنياً

الأمصار

البرلمان الجزائري يقر رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا للبلاد

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

مسلحون يجبرون شرطة بيرو على إعادة توزيع معتقليها

حدث في مثل هذا اليوم

لاعبة كرة المضرب البيلاروسية تعود إلى الملاعب بعد معركة «الحضانة»

منوعات

«البدانة».. المشكلة الصحية الأولى فى الدول الصناعية المتقدمة

طبيب يكشف كيفية علاج جلطات المخ لتفادى مضاعفاتها

توم هانكس ينشر صورة من زفافه قبل 30 عامًا.. وأخرى اليوم

ads
ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك