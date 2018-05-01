السيطرة على حريق نشب بجوار سور جامعة الأزهر فى أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء، من السيطرة على حريق شب فى منطقة الرحاب بجوار سور جامعة الأزهر فرع أسيوط، دون وقوع خسائر فى الأرواح.



تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من منطقة الأزهر، بنشوب حريق بمنطقة الرحاب، وانتقاله بين الأشجار والنخيل بجوار سور جامعة الأزهر فرع أسيوط بميدان أسماء الله الحسنى.



على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة وسيارات المطافئ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع ضحايا بشرية، تم تحرير اللازم بالواقعة، وجار حصر الخسائر والتحرى حول أسباب الحريق.