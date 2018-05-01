القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:48 ص

تطبيق «تليجرام» يشعل التظاهرات فى روسيا

أرشيفية
أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2151483

تظاهر الآلاف فى موسكو، أمس، وقاموا بإطلاق طائرات ورقية مطالبين السلطات بإنهاء حجب تطبيق تليجرام للتراسل الفوري، حسبما أفادت "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس فلاديمير بوتن أثناء إطلاقهم الطائرات الورقية في إشارة إلى شعار تطبيق تليجرام.

وقال أحد المحتجين إن "نظام بوتن أعلن الحرب على الإنترنت، وأعلن الحرب على المجتمع الحر.. لذا يتعين علينا أن نكون هنا لدعم تليجرام".

وبدأت روسيا في حجب تليجرام في 16 أبريل بعد رفضه الامتثال لحكم قضائي بمنح أجهزة أمن الدولة حق الاطلاع على الرسائل المشفرة لمستخدميه.

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