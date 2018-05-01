العالمى للفتوى الإلكترونية يطلق حملة «العمل حياة»

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتزامن مع احتفال المصريين بعيد العمال؛ حملة جديدة تحت عنوان «العمل حياة» داعمًا لسواعد عمال مصر الشرفاء، ومؤكدًا على أصالة العمل في الإسلام، وأنه وقود نهضة الأمم وتقدمها.



وأكد أن الإسلامُ دينُ العمل، والمسلم الحق هو الذي يعمل على نهضة أمته. لقوله تعالي ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).



