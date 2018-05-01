القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. أجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

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02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

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القبلة
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:45 ص

العالمى للفتوى الإلكترونية يطلق حملة «العمل حياة»

العالمى للفتوى الإلكترونية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2151481

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتزامن مع احتفال المصريين بعيد العمال؛ حملة جديدة تحت عنوان «العمل حياة» داعمًا لسواعد عمال مصر الشرفاء، ومؤكدًا على أصالة العمل في الإسلام، وأنه وقود نهضة الأمم وتقدمها.

وأكد أن الإسلامُ دينُ العمل، والمسلم الحق هو الذي يعمل على نهضة أمته. لقوله تعالي ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).

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