تراجع كبير فى عديد الجيش الأفغانى

أفاد تقرير رسمي أمريكي، صدر اليوم الثلاثاء، عن تزايد مساحة الأراضي التي تسيطر عليها حركة طالبان مقابل تراجع قوي في عديد الجيش الأفغاني منذ عام، بحسب وكالة "فرانس برس".



ورسم آخر تقرير فصلي لمكتب "المحقق العام لإعادة الإعمار في افغانستان" (سيجار) صورة قاتمة عن الوضع الأمني في هذا البلد الذي يواجه نزاعا مستمرا منذ نحو 17 عاما، في حين تؤكد قوات الحلف الأطلسي المنتشرة فيه بقيادة أمريكية على تحقيق تقدم.



وبحسب التقرير، فإن عديد القوات المسلحة الأفغانية تراجع بنسبة 10% خلال عام، إلى 296409 عنصرا في صفوف الجيش والشرطة في 31 يناير.



وجاء في التقرير أن "التوجه العام هو أن المتمردين يزيدون سيطرتهم على السكان (من 9% في أغسطس 2016 إلى 12% في يناير 2018).