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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:06 ص

ضبط 1000 كيلو منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
ندى حمدى - مصطفى حربى
dostor.org/2151477

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط مالك ثلاجة مواد غذائية ومنتجات ألبان بالبدرشين؛ لقيامه بتجميع كميات كبيرة من مواد غذائية منتهية الصلاحية، وبإخطار اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة تحرير المحضر وعرض المتهم على النيابة العامة.

وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بالقطاع، بإشراف العميد مصطفى بكري، مدير مباحث تموين الجيزة، تفيد بقيام "س. ح"، 35 سنة، صاحب ثلاجة مواد غذائية، ومنتجات ألبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم البدرشين، بتجميع كميات كبيرة من "الجبن الرومي، والأبيض، والبسطرمة، والمخلل والحلاوة الطحينية" منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها واستغلال علامات تجارية غير مسجلة.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن إجمالي المضبوطات 1000 كيلو من منتجات غذائية منتهية الصلاحية، لإعادة تعبئتها وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببا أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

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