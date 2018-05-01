ماتيس: استهداف الصحفيين فى أفغانستان دليل على ضعف الجهاديين

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الهجمات التي تستهدف الصحفيين في أفغانستان، دليل على ضعف الجهاديين؛ لأن هؤلاء يريدون من وراء هذه الاعتداءات أن يتحدث الإعلام العالمي عنهم، بهدف زعزعة العملية الانتخابية في هذا البلد، حسب "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.



وردا على سؤال عن الاعتداءات التي أدمت أفغانستان أمس، وأوقعت عشرات القتلى بينهم 10 صحفيين قال ماتيس خلال لقاء مع الصحافيين في البنتاجون: «هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة لمن ليس بإمكانهم الفوز في صناديق الاقتراع: هم يلجؤون الى القنابل».



وأضاف: "انهم بحاجة لأن يروي الإعلام العالمي كل هذا بطريقة تضعف، من خلال هذا النوع من الهجمات، ما وضعهم في موضع دفاعي دبلوماسيا وعسكريا".



وقتل 37 شخصا على الأقل، بينهم 10 صحفيين، في سلسلة تفجيرات وقعت الإثنين في كابول وفي جنوب البلاد.



وتبنى تنظيم داعش الإرهابي العمليتين الانتحاريتين المتتاليتين، اللتين استهدفتها العاصمة وأوقعتا قتلى وجرحى بينهم إعلاميون.