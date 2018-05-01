استقرار حالة أمينى الشرطة ضحايا اعتداء المريض النفسى بالجمالية

قال مصدر طبي بمستشفى الحسين الجامعي، إن حالة أمناء الشرطة الذين تعرضوا لحادث طعن على يد مريض نفسي، مستقرة.



وأضاف المصدر، أن الإصابات سطحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن اللواء خالد عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، رفض مغادرة المستشفى قبل الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.



وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية إخطارًا مفاده قيام شخص بالاعتداء على أميني شرطة بسلاح أبيض من الخلف أثناء تفقد الخدمة وإصابتهما.



وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن المتهم مريض نفسي ومن المترددين على المنطقة، واعتدى على أميني شرطة من الخلف بسلاح أبيض، وتمكنت القوات من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.