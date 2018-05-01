غدا.. وزيرا الكهرباء والبيئة يشهدان انطلاق المؤتمر الدولى للتبريد والتكييف

يشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس خالد فهمي وزير البيئة، انطلاق الدورة الثالثة لفعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة غدا الخميس، بمشاركة أكثر من ١٠٠ شركة من كبري الشركات المصرية والأجنبية.



ويضم المعرض للمرة الأولى أجنحة دولية من الصين وغيرها، وعدد كبير من الزائرين الدوليين مختلف دول العالم.



وصرح مهدي محمد مدير عام شركة كايرو اكسبو المنظمة للحدث بأن المعرض يستهدف تحقيق حجم تعاقدات ومبيعات تبلغ نحو 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعاقدات تصدير تصل إلى 50 مليون جنيه،

ويضم شركات متخصصة في العزل الحراري والطاقة والتهوية والتبريد والتكييف المركزي وأنظمة التحكم وأنظمة الطاقة ونظم الحماية والمراوح وقطع الغيار ووحدات المناولة وصناعات مغذية ومكملة.



وتتضمن فاعليات المعرض عدد من الندوات والجلسات النقاشية على هامش المعرض، والتي تبحث الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها والإطلاع علي التجارب الدولية، وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع الصناعي الهام.