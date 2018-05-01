أمريكا تمدد مفاوضات توريد الصلب والألومنيوم مع أوروبا وكندا والمكسيك

مددت الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات توريد الصلب والألومنيوم مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لمدة 30 يوما.



وقال البيت الأبيض في بيان نشر، اليوم الثلاثاء: «إن الإدارة مددت المفاوضات بشأن شروط توريد الصلب والألمنيوم مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لمدة 30 يوما».



وأوضح البيان أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع كوريا الجنوبية بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أنه سيلغى بشكل دائم.



كما أكد أنه تم "التوصل إلى اتفاقية مبدئية مع الأرجنتين وأستراليا والبرازيل".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع في أوائل مارس الماضي، على فرض رسوم استيراد جمركية بحجم 25% على الصلب و10% على الألومنيوم.



وفي الوقت نفسه، صرح البيت الأبيض بأن إعفاءات من الرسوم الجديدة ستحصل عليها كندا والمكسيك وغيرها من الدول التي ستقنع الولايات المتحدة بأن منتجاتها "لا تهدد الأمن القومي".