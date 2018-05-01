انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص

بدأت الحماية المدنية بالتعاون مع قوات الأمن عملية إخلاء العقارات المحيطة بالعقار المنهار، تحسبا لانهيار آخر.



وقال مصدر أمني: إن قوات الشرطة فرضت كردونا أمنيا، بمحيط العقار المنهارة بالسيدة زينب، ومنعت اقتراب الأهالي.



وأضاف، أن انهيار العقار أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى.



كانت تلقت غرفة الحماية المدنية بلاغًا من غرفة النجدة، بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بالسيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وعمل كردون أمني تحسبا لحدوث انهيار آخر ببعض المنازل المجاورة.