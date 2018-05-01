الثلاثاء 01/مايو/2018 - 05:36 ص
انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
مصطفى حربى
dostor.org/2151471
بدأت الحماية المدنية بالتعاون مع قوات الأمن عملية إخلاء العقارات المحيطة بالعقار المنهار، تحسبا لانهيار آخر.
وقال مصدر أمني: إن قوات الشرطة فرضت كردونا أمنيا، بمحيط العقار المنهارة بالسيدة زينب، ومنعت اقتراب الأهالي.
وأضاف، أن انهيار العقار أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى.
كانت تلقت غرفة الحماية المدنية بلاغًا من غرفة النجدة، بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بالسيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وعمل كردون أمني تحسبا لحدوث انهيار آخر ببعض المنازل المجاورة.