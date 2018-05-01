صور.. لماذا تجرأت مروة رضوان على «كوميديا البؤساء» برؤية مختلفة؟

منذ عام 1980 وهي المرة الأولى التي قدمت فيها "البؤساء" أعظم روايات القرن الـ19 على مسارح باريس، ولم يتجرأ أي مخرج أو مؤلف أن يقدم لها رؤية مختلفة عن التي قدمها الأديب العالمي فيكتور هوجو، فهي قطعة أصلية ونموذجية للعمل المسرحي؛ إلا أن المخرجة مروة رضوان قررت أن تقدم رؤية مختلفة تمامًا لهذا العمل الأدبي الذي عشقته منذ طفولتها ما يحمل بداخله من قيم ومبادئي، بالإضافة إلى الأسلوب الأدبي المميز فيها لتقدم العمل المسرحي "كوميديا البؤساء" والذي سيعرض الخميس المقبل على خشبة مسرح ميامي.



وتقول "مروة": «درست البؤساء في المرحلة الثانوية وكانت رواية في شدة الكأبة بالنسبة لي، بالرغم من أنه كنص أدبي في منتهى الروعة، ولكنه يترك مخزون من الكأبة الشديدة بداخلي لفترة طويلة في كل مرة أقراها فيها، بالرغم من عشقي لها واقتنائي 3 نسخ منها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ولكنها ظلت علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي؛ بسبب حالة الاكتئاب الشديد الذي أصاب به كلما قرأتها، وبالتالي لا يمكنني أن أكلمها حتى نهايتها بالرغم من أنني أضطررت إلى قرائتها كاملة وقت الدراسة بالطبع، فلقد سببت لي حالة من الفوبيا، وهو ما جعلني أفكر في طريقة لتقديم هذا العمل الرائع بعيدًا عن كل هذه الكآبة».



وأضافت المخرجة مروة رضوان: «قررت منذ فترة أن أعمل على هذه الرواية بشكل مختلف عن النص الأصلي، من خلال عمل مستوحى منها في مرحلة ما في الرواية نفسها، وتخيلت هذه المرحلة بكافة تفاصيلها، والعمل يدور في إطار كوميدي خفيف، ولذلك أصريت على أن يكون عنوان المسرحية "كوميديا البؤساء" ليظهر للجمهور العادي أنه لن يرى تلك الرواية التي كانت تبكيه؛ بل سيرى كوميديا غنائية استعراضية، حيث أحاول أن أقدم من خلال هذه الرؤية كل ما يساعد المتفرج أن يكون سعيدًا، ويحصل على طاقة إيجابية وربما معلومة مهمة وهو ما يجب أن نقدمه كفنانين في هذا الوقت بأن ندعو إلى التفاؤل وسط حالة البؤس والاكتئاب العام التي أصيب بها الإنسان في كل مكان بسبب أحداث العالم السريعة على كل الأصعدة».



ومسرحية "كوميدي البؤساء" مستوحاة من رواية "البؤساء" لفيكتور هوجو، معالجة وإخراج مروة رضوان، تحت إشراف أحمد السيد، مدير المسرح الكوميدي، والدكتور إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج، وبطولة كل من، رنا سماحة ومحمود عزت ورامي الطمباري ومحمد عبده وعمرو كمال بدير ومريم البحراوي ورانيا النجار ومحمد حسن رمضان ومايا ماهر ومحمود خالد ورودي سماحة وزينة زين ويوسف زكري واكرم عمران وتصميم الديكورو الاضاءة لعمرو الاشرف وتصميم الأزياء نعيمة عجمي واستعراضات رشا مجدي وأشعار أحمد حسن راوؤل وموسيقى وألحان محمد الصاوي وتوزيع حازم السعيد، أما الجرافيك والمادة الفيلمية لمحمد حجازي وتصوير فوتوغرافي لمارتن آدم.