القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

استقالة مؤسس واتساب
عبير سليم
dostor.org/2151469

أعلن مؤسس تطبيق واتساب جان كوم استقالته من خلال منشور له على موقع فيسبوك قائلًا: لقد حان وقت المغادرة، لقد كنت محظوظًا بالعمل مع هذا الفريق الصغير لتقديم تطبيق يستخدمه عدد هائل من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وحسب موقع البوابة العربية، أضاف: سأغادر في الوقت الذي يستخدم فيه الناس تطبيق واتساب بطرق أكثر بكثير مما كنت أتصوره، وفريق العمل أقوى من أي وقت مضى وسيستمر في القيام بأشياء مذهلة.

ويأتي تخلي كوم عن منصبه في مجلس إدارة فيسبوك بسبب عدم موافقته على طريقة استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية للمستخدمين وكذلك محاولات فيسبوك لتقليل مستوى تشفير البيانات.

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