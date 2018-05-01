استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

أعلن مؤسس تطبيق واتساب جان كوم استقالته من خلال منشور له على موقع فيسبوك قائلًا: لقد حان وقت المغادرة، لقد كنت محظوظًا بالعمل مع هذا الفريق الصغير لتقديم تطبيق يستخدمه عدد هائل من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.



وحسب موقع البوابة العربية، أضاف: سأغادر في الوقت الذي يستخدم فيه الناس تطبيق واتساب بطرق أكثر بكثير مما كنت أتصوره، وفريق العمل أقوى من أي وقت مضى وسيستمر في القيام بأشياء مذهلة.



ويأتي تخلي كوم عن منصبه في مجلس إدارة فيسبوك بسبب عدم موافقته على طريقة استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية للمستخدمين وكذلك محاولات فيسبوك لتقليل مستوى تشفير البيانات.