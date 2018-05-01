سقوط «بهلول» هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد فى عين شمس

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطل صادر ضده حكم بالمؤبد في قضية قتل بالمنيا، وأقر المتهم بصحة الحكم الصادر ضده، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد ضبط هارب من حكم بالمؤبد.



بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور الرائد أحمد طارق معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، لتفقد الحالة الأمنية وبصحبته القوة المرافقة الأمناء كريم عبدالعزيز ومحمد منير وعمرو محمود، اشتبه في المتهم «محمد.ت »، عاطل، وشهرته «بهلول» فى منطقة الزهراء بعين شمس، وبالكشف الجنائى عنه تبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي بالمؤبد، وذلك على خلفية اتهامه في قضية مشاجرة بين عائلتين قتل فيها شخصين بالمنيا.



وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية لمديرية أمن القاهرة، اعترف بالحكم الصادر ضده، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.