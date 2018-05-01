روسيا تحتج على إزالة أعلامها عن ممتلكاتها الدبلوماسية بأمريكا

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية أزالت العلم الروسي من فوق مبنى القنصلية في سياتل، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وقالت السفارة في بيان لها: أزالت السلطات الأمريكية العلم الروسي من مبنى مقر القنصلية العامة في سياتل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية لا يمكن اعتبارها إلا «كإساءة لرموز الدولة الروسية ومثال آخر على الانتهاك الجسيم من قبل واشنطن الرسمية لمعايير القانون الدولي».



وكانت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، قد أزالت الأعلام الروسية من فوق المباني الدبلوماسية الروسية التي استولت عليها في سان فرانسيسكو وواشنطن.