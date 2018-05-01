ننشر كلمات أغنية «عم بتغير» من مسلسل «جوليا» لنانسى عجرم

سجلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم تتر مسلسل «جوليا» اللبناني، والمقرر عرضه خلال رمضان القادم على عدد من الفضائيات اللبنانية والعربية.



وتقول كلمات الأغنية الجديدة التي غنتها نانسي بلهجتها اللبنانية (عم بتغير، كل شي فيّ عم يتغير، عم بِعْلَق بعيونك أكتر، من حالي عم خاف عليك).



المسلسل الجديد من بطولة النجمة ماغي بوغصن وقيس شيخ حبيبي وسام صباغ ومن إخراج إيلي ف. حبيب.



وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي حول طبيب يدخل في الكثير من المشاكل بسبب طليقته، وخاصة عندما تعلم علاقته بامرأة أخرى.