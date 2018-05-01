القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 04:22 ص

محمد منير يوجه رسالة قوية لجمهوره.. ويعدهم بمفاجأة

محمد منير
محمد منير
محمد قدري
dostor.org/2151458

حرص الكينج محمد منير، على توجيه رسالة خاصة للشعب المصري وجمهوره من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب تماثله للشفاء بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا.

وكتب "منير" في رسالته: «الشعب الحبيب وجمهوري الغالي.. أعجز عن شكركم على دعمكم ومشاعركم الفياضة واهتمامكم خلال المحنة.. حبكم يمنحني القوة دائمًا واهتمامكم يزيدني إرادة لتقديم الأفضل».

وتابع: «موعدنا في حفل ثاني أيام عيد الفطر.. أتمنى من الله أن أستطيع دائمًا إسعادكم وتقديم ما تستحقون».

محمد منير يوجه رسالة قوية لجمهوره.. ويعدهم بمفاجأة
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