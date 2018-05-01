القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 02:39 ص

سفراء أفارقة يتفقدون أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا

سفراء أفارقة يتفقدون
عبير سليم
dostor.org/2151455

زار وفد من قنصليات دول أفريقية عدة في ليبيا، مراكز إيواء المهاجرين في مدينة زوارة؛ وذلك لتفقد أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من أجل تسوية أوضاعهم.

وأفاد مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا، بحسب صحيفة "المتوسط"، اليوم الثلاثاء، بإن الوفد الزائر ضم قنصليات نيجيريا وغينيا كوناكري والسنغال ومالي والكاميرون وأفريقيا الوسطى.

وأوضح أن الزيارة كانت تهدف إلى مقابلة المهاجرين في مركز الإيواء وحصرهم، وتسجيل بيانات الراغبين منهم في العودة الطوعية، وإصدار وثائق سفر لهم؛ تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم خلال الأيام المقبلة.

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