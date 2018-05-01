حبس حارس عقار لاتهامه بسرقة سيارة بالبساتين

قررت نيابة البساتين حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة سيارة أحد ساكني العقار بذات المنطقة.



وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من ربة منزل باكتشافها سرقة سيارتها حال توقفها أسفل العقار سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار المجنى عليها سابقًا تم ضبطه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبالتحقيق معه اعترف أنه نظرًا لسابقة عمله كحارس للعقار سكن المجنى عليها منذ حوالى 5 شهور قام بمغافلتها وسرقة مفتاح السيارة الاحتياطي وعقب تركه العمل اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة سيارة المجنى عليها تم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بجراج كائن أسفل كوبري الدائري.