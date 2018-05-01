صدور رواية «إرث السلطان» لــ أحمد غازى

صدرت مؤخرا عن الدار للنشر والتوزيع٬ رواية "إرث السلطان" من تأليف أحمد غازي.



وجاء على ظهر الغلاف الخلفي: «عندما يصنع النبلاء مجدًا٬ وحين يتمكن الطمع من الجبناء٬ ويتفانون في الهيمنة على ذلك المجد. ترى تساقط النبلاء تباعًا وتظن أنت أنك تعلم تمامًا من وراد سقوطهم لك، فإعلم أنه خلف النبلاء والجبناء آخرون لم ولن تعرف عنهم شيئا. أولئك هم "الأبديون" فعندما تضمد جراحًا بلا تطهير فلا بد لها أن تنفجر يومًا عن صديد٬ يخلف ألاما يكون شفاءها مهمة شبه مستحيلة.. صراع على إرث السلطان».