«السومرية» العراقية تحصل على حقوق عرض «قانون عمر»

أتمت قناة «السومرية» العراقية، اتفاقها على عرض مسلسل «قانون عمر» على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، وأعلنت القناة عن المسلسل من خلال إطلاق برومو خاص بها.



ويأتي عرض المسلسل مع العرض الحصري المصري على شاشة قنوات "MBC مصر"، حيث يتصدر المسلسل خريطة الدراما خلال رمضان المقبل.



ويواصل حمادة هلال، بطل العمل تصوير الأحداث، حيث انتهى من ثلاثة أرباع العمل، ويشاركه في البطولة إيمان العاصي وإيهاب فهمي ولقاء سويدان ومن من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج أحمد شفيق.