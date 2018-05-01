دفن جثة مسن انتحر بسبب مروره بضائقة مالية فى حلوان

قررت نيابة حلوان، دفن جثة مسن انتحر بإلقاء نفسه من الطابق العاشر؛ لمروره بضائقة مالية بدائرة قسم المعصرة.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم هانى أبوعلم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل تفيد بقيام زوجها بإلقاء نفسه من الطابق العاشر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو"جمال أحمد"، 55 سنة، عاطل، ومقيم بحدائق حلوان؛ بسبب مروره بضائقة مالية دفعته للانتحار.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

